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HÜDA PAR AK Parti listelerinden girecek

HÜDA PAR genel seçimlere AK Parti listelerinden seçime girme kararı aldı.

İç Politika 24.03.2023, 16:22 24.03.2023, 18:43
HÜDA PAR AK Parti listelerinden girecek

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden girme kararı aldıklarını duyurdu.

Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı uzun süredir tartışılan HÜDA PAR, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili kararını verdi. İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden gireceklerini açıkladı.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "14 Mayıs'ta yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti liselerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" açıklamasında bulundu.

Yapıcıoğlu, İstanbul Fatih'te bir otelde düzenledikleri basın toplantısında, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi için daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini bildirdiklerini hatırlattı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için de bazı görüşmeler yaptıklarını dile getiren Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR olarak aslında başından beri kendi logomuzla ittifak içerisinde seçimlere katılma yönünde bir ağırlık kazanan görüşümüz vardı. Sizlerin de malumları olduğu üzere geçen sene seçim kanunlarında değişiklikler yapıldı ve önümüzdeki seçimlerde bu yeni kanun uygulanacak. Yeni kanunun uygulandığı seçimlerde de ittifak içerisinde yer alan partiler birbirlerinin artık oylarından istifade edemeyecekler. Her partinin oyu ayrı ayrı sayılacak." ifadesini kullandı.

Milletvekili seçimlerinde de birlikte hareket etme iradesi olduğunu ve bu konuda parti yöneticilerinin çalışmalar yaptığını anlatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu çalışmaları yaparken de HÜDA PAR olarak basit hesaplara girmedik. Yani bu seçimlerde ittifaka dahil olma durumunda birinci önceliğimiz HÜDA PAR'ın kaç vekille Meclis'te temsil edileceğinden ziyade ittifakın toplam olarak çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı konusunda kafa yorduk ve o tür simülasyonlar geliştirdik. Yani maksimum fayda nasıl elde edilir, en iyi sonucu nasıl alabiliriz? Elbette ittifak içerisindeki partilerin de istifade edeceği ama toplamda ittifakın Meclis çoğunluğunu nasıl sağlayacağı üzerinde durduk. Bu seçimlerde bizler için birinci öncelikli hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz şu oldu, eğer Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp, Cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse ama Meclis'te çoğunluk muhalefetin eline geçecekse bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı istedik ki Meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de Meclis'te güçlü şekilde temsil edilmesi, bu sesin Meclis'ten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibarıyla vardığımız karar şudur; 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız."

Yapıcıoğlu, aldıkları kararın millet, memleket ve kendi partisi için hayırlı olmasını diledi.

#HÜDA PAR
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