Hırka-ı Şerif'e seçim ziyareti

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar seçmenlere yönelik ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Daha önce yaptığı türbe ziyaretleriyle bilinen Kılıçdaroğlu şimdi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif’i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Veysel Karani’nin 58’nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59’ncu kuşak torun Barış Samir ile Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde bir araya geldi.

Anne-oğul Samirler, “Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi” sıfatıyla, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na kutsal emanet hakkında bilgiler verdi.