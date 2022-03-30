Hiç değişmiyorlar: CHP'li vekil Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız oldu

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliği kapsamında bir ortaokulda Kur’an-ı Kerim okunması yine CHP’yi rahatsız etti. CHP’li vekil Yıldırım Kaya, sosyal medyadaki görüntüler ile ilgili bakanlığın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlanırken, İstanbul Esenyurt ilçesindeki bir ortaokulda da şehitler anıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen anma töreni bir amatör kamera tarafından uzak bir mesafeden kayda alındı. Öğrenci olduğu düşünülen bir kişinin Kur’an okuduğu duyulurken, öğrencilerin daha sonra alkışladığı da görüntülere yansıyor. Programın devamında bir öğretmen ya da okul yöneticisi kürsüye çıkarak şehitleri anıyor. Şehitliğin dinen öneminden bahseden kişi, tarih boyunca milyonlarca şehit verildiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Amatör kameralar tarafından çekilen görüntüler sonrası CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Bakan Özer’in yanıtlaması talebi ile bir soru önergesi verdi.

ŞEHİTLERİN ANILMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Kur’an’ın okulda okunmasından rahatsız olduğunu ifade eden Kaya, “Videoda yer alan görüntülerde, önce okulun bahçesinde bir öğrenci mikrofondan Kur’an okuyor, ardından alkış sesleri yükseliyor. Daha sonra da öğretmen olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından konuşma yapılıyor. Törende ne Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ne de vatan için şehit düşen kahraman şehitlerimiz anılıyor. Şehitler arasında ayrım yapan anlayışla, şehitlerin vatan şehidi değil, “İslam şehidi” olduğu anlatılıyor” iddiasında bulundu.

Kaynak: Diriliş Postası