HDP’nin 3. yol çağrısı için 8 siyasi yapı bir araya geldi

HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen 8 siyasi yapının ikinci toplantıyı yapması bekleniyor. “Ortak mücadele” için somut önerilerin konuşulacağı toplantıda masanın genişlemesi de gündemde olacak.

HDP’nin çağrısıyla yapılan toplantıya Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun genel başkan, eş başkan ve MYK üyeleri katıldı. Sol Parti’nin katılmadığı toplantı yaklaşık dört saat sürdü. Toplantıda “ortak mücadele pratiklerinin geliştirilmesi ve bunun hangi başlıklarda nasıl yapılabileceği” konuşuldu, seçim süreci, ittifak konuları gündeme gelmedi.

‘EMEKÇİLERİN, HALKIN GÜNDEMİNİ OLUŞTURACAĞIZ’

Toplantıda “Toplumsal sorunlar karşısında birlikte neler yapabiliriz” sorusunun merkeze alındığını anlatan bir katılımcı şunları kaydetti: “Toplumsal sorunlar karşısında ortak hareket etmenin tartışmasını yaptık. Örneğin enerjinin kamulaştırılması noktasında ortak bir kampanya yürütebiliriz. Ya da bunun gibi farklı konular. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, yoksullaşma, geçinememe sorunu üzerinden ortaklaşa işler çıkartabiliriz. ‘Bunları memleket gündemi haline getirebiliriz’ diye tartıştık. Aslında buna dönük bir adım oldu. Daha fazla sokakta muhalefet etmeye dönük bir adım oldu. Türkiye gündemini etkileyecek şekilde çalışmalar yapacağız. Emekçilerin, işçilerin halkın gündemini oluşturacağız.”

‘ÜÇÜNCÜ İTTİFAK GELİYOR, GELDİ’ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN ÇOK ERKEN’

Toplantıyı, “Ortak mücadelenin zemini oluşturuldu” sözleriyle değerlendiren bir katılımcı da “Üçüncü ittifak” yorumları için, “‘üçüncü ittifak geliyor, geldi’ demek için çok erken. Seçim ittifakı ya da seçim birlikteliği üzerine bir tartışma yürütülmedi. İttifak diyebilmemiz için bizi bir araya getirecek kolektif olarak siyasi bir platformun oluşturulması gerekiyor” dedi.

TEKRAR NE ZAMAN TOPLANILACAK?

HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen siyasi yapıların ikinci kez ne zaman toplanacağı merak konusu. Edinilen bilgiye göre toplantıya katılan siyasi yapıların temsilcileri toplantıda alınan kararları kendi örgütlerinin yetkili organlarında tartıştıktan sonra içinde önerilerin de yer aldığı bir tutum oluşturacak. 1-2 hafta içinde yapılacak bu toplantıların ardından 8 siyasi yapının temsilcileri ikinci kez bir araya gelecek. Bu toplantıda siyasal ve ekonomik tablodaki gelişmelere göre “nasıl ortak hareket edilmeli”, ”ne tür adımlar atılmalı” ve “nasıl eylemlilikler organize edilmeli” sorularına yanıt verilip, öneriler üzerine kararlar alınacak.

MASA BÜYÜYECEK Mİ?

İlk toplantının ardından yapılan açıklamada “ortak mücadelenin Türkiye’nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefi” de karar olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre HDP daha önceki seçimlerde ittifak kurduğu Azadî Hareketi, DBP, DTK, DDKD ve ÖSP gibi siyasi yapıların da bu 'ortak mücadele' içinde yer almasını istiyor. Ayrıca çeşitli emek, kadın, çevre örgütlerinin de kurulan masada yer alabileceği ifade ediliyor. Devam edecek toplantılarda bu önerilerin de ele alınıp çalışmanın genişletilmesi için somut adımlar atılması yönünde kararlar da alınabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: gazeteduvaR.