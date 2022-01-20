banner38

HDP’nin 3. yol çağrısı için 8 siyasi yapı bir araya geldi

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında 3. yol arayışı ilk meyvesini verdi. HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen 8 siyasi yapı “ortak mücadele zeminlerini çoğaltma ve genişletme ile bunun yöntem ve takvimini oluşturmak için düzenli görüşme” konusunda anlaştı.

İç Politika 20.01.2022, 09:45
HDP’nin 3. yol çağrısı için 8 siyasi yapı bir araya geldi

HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen 8 siyasi yapının ikinci toplantıyı yapması bekleniyor. “Ortak mücadele” için somut önerilerin konuşulacağı toplantıda masanın genişlemesi de gündemde olacak.

HDP’nin çağrısıyla yapılan toplantıya Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun genel başkan, eş başkan ve MYK üyeleri katıldı. Sol Parti’nin katılmadığı toplantı yaklaşık dört saat sürdü. Toplantıda “ortak mücadele pratiklerinin geliştirilmesi ve bunun hangi başlıklarda nasıl yapılabileceği” konuşuldu, seçim süreci, ittifak konuları gündeme gelmedi.

‘EMEKÇİLERİN, HALKIN GÜNDEMİNİ OLUŞTURACAĞIZ’

Toplantıda “Toplumsal sorunlar karşısında birlikte neler yapabiliriz” sorusunun merkeze alındığını anlatan bir katılımcı şunları kaydetti: “Toplumsal sorunlar karşısında ortak hareket etmenin tartışmasını yaptık. Örneğin enerjinin kamulaştırılması noktasında ortak bir kampanya yürütebiliriz. Ya da bunun gibi farklı konular. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, yoksullaşma, geçinememe sorunu üzerinden ortaklaşa işler çıkartabiliriz. ‘Bunları memleket gündemi haline getirebiliriz’ diye tartıştık. Aslında buna dönük bir adım oldu. Daha fazla sokakta muhalefet etmeye dönük bir adım oldu. Türkiye gündemini etkileyecek şekilde çalışmalar yapacağız. Emekçilerin, işçilerin halkın gündemini oluşturacağız.”

‘ÜÇÜNCÜ İTTİFAK GELİYOR, GELDİ’ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN ÇOK ERKEN’

Toplantıyı, “Ortak mücadelenin zemini oluşturuldu” sözleriyle değerlendiren bir katılımcı da “Üçüncü ittifak” yorumları için, “‘üçüncü ittifak geliyor, geldi’ demek için çok erken. Seçim ittifakı ya da seçim birlikteliği üzerine bir tartışma yürütülmedi. İttifak diyebilmemiz için bizi bir araya getirecek kolektif olarak siyasi bir platformun oluşturulması gerekiyor” dedi. 

TEKRAR NE ZAMAN TOPLANILACAK?

HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen siyasi yapıların ikinci kez ne zaman toplanacağı merak konusu. Edinilen bilgiye göre toplantıya katılan siyasi yapıların temsilcileri toplantıda alınan kararları kendi örgütlerinin yetkili organlarında tartıştıktan sonra içinde önerilerin de yer aldığı bir tutum oluşturacak. 1-2 hafta içinde yapılacak bu toplantıların ardından 8 siyasi yapının temsilcileri ikinci kez bir araya gelecek. Bu toplantıda siyasal ve ekonomik tablodaki gelişmelere göre “nasıl ortak hareket edilmeli”, ”ne tür adımlar atılmalı” ve “nasıl eylemlilikler organize edilmeli” sorularına yanıt verilip, öneriler üzerine kararlar alınacak. 

MASA BÜYÜYECEK Mİ?

İlk toplantının ardından yapılan açıklamada “ortak mücadelenin Türkiye’nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefi” de karar olarak kamuoyu ile paylaşıldı. 

Edinilen bilgiye göre HDP daha önceki seçimlerde ittifak kurduğu Azadî Hareketi, DBP, DTK, DDKD ve ÖSP gibi siyasi yapıların da bu 'ortak mücadele' içinde yer almasını istiyor. Ayrıca çeşitli emek, kadın, çevre örgütlerinin de kurulan masada yer alabileceği ifade ediliyor. Devam edecek toplantılarda bu önerilerin de ele alınıp çalışmanın genişletilmesi için somut adımlar atılması yönünde kararlar da alınabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: gazeteduvaR.

#HDP #ittifak
Yorumlar (0)
banner35
3
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11