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HDP’li ve DBP’li vekillerin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

15 HDP'li, 1 DBP'li milletvekiline ait dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin tezkereler Meclis Başkanlığında.

İç Politika 12.11.2021, 17:42 12.11.2021, 17:50
HDP’li ve DBP’li vekillerin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un da arasında bulunduğu 16 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu.

15 HDP'li, 1 DBP'li milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Toğrul'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz.

Gelen fezlekeler arasında Nuran İmir, Hasan Özgüneş ile Salihe Aydeniz'in ikişer dosyası bulunuyor.

Kaynak: AA
#TBMM #Dokunulmazlık
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