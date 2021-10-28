HDP'den CHP'ye tezkereye hayır oyu için teşekkür
Dün yapılan oylamada AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin aksine HDP ile bir olarak tezkereye hayır oyu veren CHP'ye HDP'li Ebru Günay'dan teşekkür geldi.
Türk askerinin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.
HDP, 'hayır' oyu vermeleri yönünde çağrıda bulunduğu CHP'ye bu kararından dolayı teşekkür etti.
HDP'den CHP'ye tezkere teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatan tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye teşekkür geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin bunu çok kıymetli bulduğunu söyledi.
Günay, 'Türkiye İşçi Partisi ile Saadet Partili vekillerin yanı sıra CHP grubunun kendi öncelikleri ve hassasiyetleri çerçevesinde bu tezkereye hayır oyu kullanmalarını önemli, Türkiye'nin demokratik geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz.' dedi.
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