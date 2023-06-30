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HDP yerel seçim pazarlığını erken başlattı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de HDP'nin "çantada keklik olmadığını" belirterek aday çıkaracaklarını belirten HDP'liler yerel seçimler öncesinde de benzer bir taktiği hayata geçirmeye başladı. HDP'li Pervin Buldan, seçimlere henüz 9 ay varken, her yerde aday çıkaracaklarını ileri sürdü. Ancak açıklama, CHP ile yapılacak pazarlığı en üst seviyeden başlatma olarak yorumlandı.

İç Politika 30.06.2023, 17:09
HDP yerel seçim pazarlığını erken başlattı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP, yerel seçimlerde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.

Türkiye, tarihi seçimin ardından yeni bir döneme girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak 14 Mayıs'ta ardından 28 Mayıs'ta seçimden galip çıktı.

Muhalefet cephesinde ise parti liderleri 6'lı masa etrafında bir araya geldi.

Seçimi kazanmak adına her yolu deneyen Millet İttifakı, HDP'nin desteğini de kabul etti.

Ancak tüm çabalar CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim mağlubiyeti ile sonuçlandı.

Gözler şimdi de yerel seçimlere çevrildi.

Masanın 7'nci ortağı olan HDP'nin seçim hezimetinin ardından masayla birlikte olup olmayacağı merak ediliyordu.

Muhalefette dengeler genel seçimle bozulurken, yerel seçim öncesi parti liderlerinden çeşitli açıklamalar geliyor.

Kongreye gidecekler

Bir açıklama da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.

Buldan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Van’a gitti. Buradaki programda konuşma yapan Buldan, önümüzdeki sürece de değindi.

Yaptığı açıklamada, eylül ayında kongreye gideceklerini belirten Pervin Buldan, “Yeni bir planlama, yeni bir anlayış, yeni yüzlerle ve yeni canlarla değişim ve dönüşümü başlatmak üzere bir süreç başlayacak.” dedi.

"Her yerde adaylarımızı çıkaracağız"

Kongreden sonra da yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çeken Buldan, şöyle konuştu.

Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de, bütün illerimizde büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere, bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

#HDP #Pervin Buldan
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