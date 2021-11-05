HDP yazılı savunmasını verdi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılması istemiyle açılan davada HDP yazılı savunmasını AYM'ye sundu.
İç Politika 05.11.2021, 16:38
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılması istemiyle açılan davada yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesine (AYM) sundu.
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