HDP savunmasını verdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılması istemiyle açılan davada esasa ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesine verdi.

HDP'li yöneticiler, savunmayı Anayasa Mahkemesine sunmalarının ardından mahkeme önünde basın açıklaması yaptı.

Partinin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, daha önce iddianamenin kabul edilmesi sonrası ön savunmalarını Anayasa Mahkemesine sunduklarını, bugün de esas hakkındaki savunmalarını sunduklarını ifade etti.

Daha önce HDP'nin kapatılması istemli iddianamenin hukuki değil, siyasi bir belge olduğunu söylediklerini aktaran Dede, esas hakkındaki savunmada ayrıntılara inerek iddialara tek tek yanıt verdiklerini ve bu iddianamenin hukuka aykırı olarak tanzim edildiğini ortaya koyduklarını savundu.

Dede, 2015'ten bu yana HDP üzerine saldırılar yapıldığını ileri sürerek, kapatma iddianamesinin bunların son halkası olduğunu söyledi ve "Bu belge HDP'yi demokratik siyasetin dışına itme operasyonun bir argümanı olarak kullanılıyor." dedi.

Kapatma iddianamesinin hukuki olmadığı iddiasını yineleyen Dede, şunları söyledi:

"İddianame, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, Anayasa'nın 68'inci ve 69'uncu maddelerinde belirtilen şartları asla taşımamaktadır. Bu belge siyaseten HDP'yi demokratik siyasetin dışına itmek amaçlı yazılmış bir iddianamedir. HDP'yi tasfiye operasyonuna hukuki, hukuksal bir kılıf uydurulmak istenmiştir. Fakat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı uyduramamıştır."

Süreç nasıl işleyecek?

Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 üyenin 10'unun oy çokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 7 Haziran 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açmış, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar vermişti.