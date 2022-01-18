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HDP öncülüğünde üçüncü ittifak görüşmesi Ankara'da yapıldı

HDP'nin çağrısıyla bir araya gelen sosyalist parti ve yapılar üçüncü ittifak konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

İç Politika 18.01.2022, 19:40
HDP öncülüğünde üçüncü ittifak görüşmesi Ankara'da yapıldı

Aralarında Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi'nin de olduğu sol siyasi partiler HDP'nin çağrısıyla Ankara'da bir araya geldi.

Saat 14.00'te başlayan toplantının yeri basınla paylaşılmadı. Toplantıya HDP adına Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar katılırken diğer partilerden 2-3 kişiden oluşan temsilcilerin yer aldığı öğrenildi. HDP yetkilileri toplantıya genel başkan düzeyinde katılım yapıldığına dikkat çekerek bu temsiliyetin yapılan çağrıya verilen önemin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

HDP geçtiğimiz hafta EMEP, TKP, TİP, TÖP, SMF, Halkevleri, EHP ve SOL Parti'ye çağrı yapmıştı. SOL Parti dışında diğer parti ve oluşumların genel başkan ve MYK üyesi düzeyinde katılım gösterdiği öğrenildi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Ankara’da bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda 8 siyasi parti ve HDP katılacak ve orada Türkiye’nin gündemi konuşulacak. Bu ekonomi politikalarının yarattığı sorunlar karşısındaki mücadelenin ve demokrasi eksikliğinin, demokrasisizliğin yarattığı sorunlara karşı mücadelenin nasıl verileceği tartışılacak. Elbette bu tartışmanın bir parçası da 2023’te yapılması gereken seçimler olacak. Seçimlerde nasıl bir tutum alınması gerektiği de konuşulacak. Yani Türkiye’nin bütün meseleleri konuşulacak. Ondan sonra katılan partilerle ortak bir açıklama yapılır herhalde. En azında sürecin nasıl devam edeceği bilgileri paylaşılır.

Liste yanımda yok bu toplantıya 8 parti katılacak, artı HDP. Bunlardan birini eksik söylersem yanlış olur diye açıklayayım listeyi. Mecliste grubu olan partiler yok. Bu esas itibariyle adı kimi demokrasi ittifakı kimi zaman halk ittifakı olarak adlandırılıyor. Üçüncü yol, üçüncü ittifak arayışının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişi yapılacağına dair bir toplantı olacak. Millet İttifakı içinde yer alan partiler bu toplantıda olmayacaklar."

SOL PARTİ KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

SOL Parti, HDP’nin çağrısıyla yapılacak çalışmanın parçası olmadığını yazılı bir açıklama ile duyurmuştu. Açıklamada, “Bu aşamada hangi koşullarda yapılacağı belli olmayan seçime ilişkin bir ittifak tartışmasına girilmesinin doğru bulunmadığı” belirtilen SOL Parti açıklamasında, “Partimiz tüm muhalefet güçleriyle dayanışma içinde mücadelesini sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gazete Duvar

#HDP #üçüncü ittifak
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