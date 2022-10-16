HDP'nin gölge partisi kongresini yaptı

Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik kapatma davası üzerine Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) devreye gireceği belirtilmişti.

Yaklaşık 10 yıldır siyasi hayatta olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir seçime katılmayan partinin önümüzdeki seçimler öncesi örgütlenme çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

Yeşil Sol Parti bugün Ankara’da ikinci olağanüstü genel kongresini yaptı.