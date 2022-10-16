HDP'nin gölge partisi kongresini yaptı
HDP'ye kapatma davasına karşı olarak seçimlere girmek üzere kurulan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi bugün genel kongresini yaptı.
İç Politika 16.10.2022, 18:52
Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik kapatma davası üzerine Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) devreye gireceği belirtilmişti.
Yaklaşık 10 yıldır siyasi hayatta olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir seçime katılmayan partinin önümüzdeki seçimler öncesi örgütlenme çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.
Yeşil Sol Parti bugün Ankara’da ikinci olağanüstü genel kongresini yaptı.
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