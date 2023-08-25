HDP'nin başına Demirtaş'ın avukatı geçiyor
Seçimlerin en büyük kaybedenlerinden biri olan HDP'nin başındaki isimler değişiyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yerine gelen iki isimden biri Selahattin Demirtaş'ın avukatı Cahit Kırkazak.
İç Politika 25.08.2023, 23:24
Kapatılma riskine karşı tüm çalışmalarını Yeşil Sol Parti’ye devredecek olan HDP, bu devir kararını hafta sonu Ankara’da gerçekleşecek kongrede alacak. Kongrede Eş Genel Başkan seçimi de yapılacak.
Seçimlerin ardından yeniden eş genel başkan adayı olmayacaklarını açıklayan Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yerine Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak gelecek.
Uzun yıllardır HDP’nin çeşitli kademelerinde görev alan Sultan Özcan, son olarak HDP MYK’sında STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülüğü görevini yürütüyordu. Kobanê Davası'nın avukatlarından olan Cahit Kırkazak da Yeşil Sol Parti’nin MYK üyesi olarak görev yapıyordu.
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