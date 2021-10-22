HDP'li Sibel Yiğitalp'ten ittifak ortaklarına gözdağı: 'Kendinize muhalefet partisi demeyin'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin; Suriye ve Irak'ta iki, Lübnan'da ise bir yıl daha görev yapmasına izin verecek Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün CHP’nin Ankara’daki genel merkezinde yaptığı görüşmenin ardından tezkereye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, tezkere için "Eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla 'Evet' oyu vereceğiz" derken Kılıçdaroğlu ise yetkili organlarında görüşüp karar vereceklerini kaydetti.

Söz konusu gelişmeler üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yapan HDP'li Sibel Yiğitalp, ittifak ortaklarına gözdağı verdi.

Yiğitalp, "Tezkereye evet diyen siyasi partiler kendilerine muhalefet partisiyim demesin!" ifadelerini kullandı.