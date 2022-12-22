HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için karar günü
HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi için bugün Genel Kurul'da oylama yapılacak.
İç Politika 22.12.2022, 12:12 22.12.2022, 12:37
HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi için karar günü. Genel Kurul'da yapılacak oylamada 301 milletvekili kabul oyu verirse Güzel'in milletvekilliği düşecek.
Meclis Genel Kurulu, tutuklu bulunan HDP'li Semra Güzel'in devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karma komisyonun dosyasını gündemine aldı.
Güzel adına HDP Milletvekili Rüştü Tiryaki Genel Kurul'da savunma yaptı. İçtüzük gereği oylamanın yapılabilmesi için 24 saat geçmesi gerekiyor.
Bugün sürenin tamamlanmasıyla Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Genel Kurul'da oylama yapılacak.
Üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 kabul oyu çıkarsa Güzel'in vekilliği düşecek.
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