HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasında yeni adım

Karma Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında, Güzel'in devamsızlık dosyasına ilişkin Hazırlık Komisyonu raporunu görüşmek üzere toplandı.

Komisyon Başkanı Beyazıt, toplantının açılışında, Beyoğlu'ndaki terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Beyazıt, "Her türlü terörü, terör saldırısını ve bu saldırıyı gerçekleştiren teröristleri lanetliyorum. Bilinmelidir ki hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, toplantının başında görüntü alan kameramanların dışarı çıkarılmasına itiraz etti.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Beyazıt, yazılı basının programı takip etmeye devam edeceğini, uygulamanın bu şekilde olduğunu belirtti. Tartışmaların ardından kameramanlar salondan çıktı ve görüşmelere devam edildi.

- HDP'li Gülüm'ün Hazırlık Komisyonu kararına itirazı

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Kovid-19 olması nedeniyle Hazırlık Komisyonunun son toplantısına katılamayacağını bildirmesine rağmen bu talebinin kabul edilmeyerek, katılmadığı toplantıda kararın alındığını söyledi.

Bu nedenle Hazırlık Komisyonunun kararının geçerli olmadığını ileri süren Gülüm, "Ne acelesi vardı? Bir milletvekilinin milletvekilliğini düşürüyorsunuz. Basit bir şeyden bahsetmiyoruz." dedi.

Bunun üzerine söz alan Hazırlık Komisyonu Başkanı, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Hazırlık Komisyonunun 1 Kasım tarihli toplantısında Gülüm'ü arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ve kendisine hangi tarihte toplantıya katılabileceğini sorduklarını, ardından izolasyon sürecinin 7 gün olduğunu düşünerek toplantıyı 8 Kasım tarihine ertelediklerini anlattı.

Gülüm'ün 6 Kasım'da bir daha Kovid-19 testi yaptırıp kendilerine ulaştırdığını ancak 8 Kasım tarihli toplantıda oy çokluğuyla toplantıya devam edilmesi yönünde karar alındığını belirten Özel, toplantıda sadece AK Parti milletvekillerinin değil, muhalefet milletvekillerinin de olduğunu bildirdi.

Karma Komisyon Başkanı Beyazıt ise Hazırlık Komisyonunun çalışmalarını 1 ay içinde tamamlamak zorunda olduğunu hatırlatarak, Kovid-19 ile ilgili rahatsızlıkların uzun süreli devam edebildiğini söyledi.

- Özel, rapor hakkında bilgi verdi

Güzel'in devamsızlık dosyasına ilişkin rapor hakkında bilgi veren Hazırlık Komisyonu Başkanı Özel, Hazırlık Komisyonu olarak yaptıkları toplantıda, HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in 2022 yılında beşi Haziran ayında olmak üzere Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmadığının ve şahsa özel gönderilen devamsızlık cetveline de herhangi bir itirazının bulunmadığının tespit edildiğini söyledi.

Özel, Hazırlık Komisyonunca bu tespitin yeterli ve yerinde olduğu görüşüyle raporun tanzim edildiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, çok iyi tanıdığı milletvekillerini bile Genel Kurul salonunda görmediğini söyledi.

Kaboğlu, "Neden geçen sene değil de bu sene? Bu yoklamayı belirli bir kişi için mi yaptık, yoksa bütün vekiller için mi yaptık? Bütün vekiller için yapıyorsak neden 2018-2023 arası değil de 2022'nin belli bir ayında? Bir kişi için yaptıysak o zaman Meclisin görevi bu mu? Karma Komisyon böyle bir 'tuzak' ve 'avcılık' görevine alet edilmeli miydi?" sorularını yöneltti.

Milletvekillerinin içtiği Anayasa Andı açısından bunu değerlendirmek gerektiğini kaydeden Kaboğlu, "Yargı süreci devam ettiği halde bir tür eşitlik ilkesini bozarak, belirli bir kişiye yönelik işlem yapma iradesini TBMM ortaya koymuş. Bu konuda da Karma Komisyonu bir araç olarak kullanmaya yönelmiş bulunduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kürt sorununa yaklaşımla çok yakından ilgili"

HDP İstanbul Milletvekili Gülüm, "komplo süreci"nin sonucu olarak milletvekilliğinin düşürülmesinin tartışıldığını ileri sürerek, "Hukuki gibi gözüken meselelerin hepsinin Kürt sorununa yaklaşımla çok yakından ilgisi olduğunu biliyoruz." dedi.

Yargının, toplumsal muhalefeti susturmanın bir aracı olduğunu iddia eden Gülüm, Semra Güzel'in tutuklanma sürecinin bile bir "linç sürecine" dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Milletvekilliği görevini yapabildiği dönemlerde Semra Güzel'in Meclis kürsüsünü en çok kullanan, en fazla komisyon toplantılarına katılan bir milletvekili olduğunu savunan Gülüm, "Acaba diğer milletvekilleri kaç gün geldi? Bir yoklama yapılsa anlaşılır. Çoğu AKP milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi gerekirdi bu durumda ama Semra Güzel için '6 oturum gelmedi' dediniz." diye konuştu.

Genel Kurulda 448 birleşimde 11 yoklama yapıldığını, 6'sının Semra Güzel için yapıldığını ileri süren Gülüm, bu yoklamaların planlanarak yapıldığını ve İçtüzüğün açıkça kötüye kullanıldığını iddia etti.

Komisyon Başkanı Beyazıt, HDP'li Gülüm'ün Genel Kurulda yoklama alınan toplantılarda bulunmayan milletvekilleriyle ilgili işlem yapılmadığına yönelik iddialarına ilişkin, bu milletvekillerinin mazeretlerini bildirdiği için onlarla ilgili bir işlem yapılmadığını söyledi.

- "O resim, çiçek toplarken çekilmedi"

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Semra Güzel'in terörist Volkan Bora ile Irak'ın kuzeyinde bulunduğu değerlendirilen örgüt kamplarında beraber görüldüğü fotoğrafı anımsatarak, "O resim, çiçek toplarken çekilmedi. O resim, katil bir PKK'lının elinde kalaşnikofuyla, göğsüne başını yaslamış, o örgütün bütün ideolojisini benimsemiş bir insana ait bir resim." değerlendirmesinde bulundu.

"HDP, bu ülkenin sevincine üzüntüsüne bir cümleyle katılmaz mı?" diye soran Yıldız, HDP'li milletvekillerinin bu ülkeden koptuğunu ve kendilerini Türk milletinin vekili olarak görmediğini, bir bölgenin, bir etnisitenin vekili oldukları iddiasında olduklarını dile getirdi.

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısını hatırlatan Yıldız, "Meseleyi dejenere etmeye çalışıyorlar ama bu gerçek değişmez. Biz PKK terör örgütünün sık sık sivillere yönelik kanlı eylemler gerçekleştirdiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Amacın toplumda korku ve panik yaratmak olduğunu ifade eden Feti Yıldız, "Kahraman Türk ordusuna karşı çaresiz durumda kalan, tamamen kapasitesini yitirmiş bir örgüt artık sivil hedefler seçiyor. Onun için toplum dikkatli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Bu yoklamalar, 7 Temmuz 2018'den beri yapılsa ve herkese uygulansaydı"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Genel Kurula gelmeyen yüzlerce milletvekili olduğunu ifade ederek, "Keşke bu yoklamalar, 7 Temmuz 2018'de yemin ettiğimizden bu tarafa yapılsa ve herkese uygulansaydı." görüşünü paylaştı.

Semra Güzel'i tanımadığını kaydeden Erel, "Teröre yardım edenleri, terörün reklamını yapanları, her kimse, bu vatanın ekmeğini yiyip de bu vatana ihanet eden kim varsa Allah kahretsin, perişan etsin." dedi.

Güzel'in HPD'den değil de başka bir partiden olsa aynı uygulamanın yapılıp yapılmayacağını soran Ayhan Erel, "Yapılan işlem, hukuka, İçtüzüğe uygun olabilir ama bunun sadece bir kişiye uygulanması, kişilerden ve partilerden bağımsız olarak konuşuyorum, bir insan olarak beni rahatsız ediyor." diye konuştu.

- "Eleştirilerimize rağmen 'evet' oyu kullanacağız"

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, siyasi yönüyle milletvekilliğinin düşürülmesini şiddetle eleştirdiğini, hukuki olarak doğru olduğunu ancak etik olmadığını belirterek, "Eleştirilerimize rağmen 'evet' oyu kullanacağız." dedi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ve diğer Başkanlık Divanı üyelerinin Semra Güzel hakkında sarf ettikleri sözler nedeniyle "tarafsızlık sıfatından ayrıldıklarını" ileri sürerek, "Meclis Başkanının kamuoyuna verdiği demeçlerde, Semra Güzel'e ilişkin yorumda bulunması tarafsızlığına halel getirmiştir. Bu durumun Anayasa'ya aykırılığı tartışmasızdır." yorumunu yaptı.

- "Toplum, Semra Güzel'i kendi vicdanında mahkum etti"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırıldığı iki dosya olmasaydı bugün devamsızlıkla ilgili dosyanın görüşülmeyeceğini belirterek, "İkisi birbirinden bağımsız mı? Hukuk açısından bakarsan 'bağımsızdır' dersin ama siyasi iradeyi işin içine sokarsan o zaman ilintilidir." ifadelerini kullandı.

Komisyonda, CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin konuşmalarına dikkati çeken Can, "Arkadaşlarımız, hukuki açıdan değerlendirdiğinde HDP milletvekilinin yanında oldu. Peki sonuca geldiğinde ne dedi, 'Biz böyle düşünüyoruz ama (evet) oyu vereceğiz' dedi. Acaba niye? HDP tarafının empati yapması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması ilgili kararın "PKK terör örgütü ile iltisakından" dolayı verildiğini kaydeden Can, "Biz, mahkeme değiliz. Siyasi irade de toplumun hassas noktalarını, dinamiklerini değerlendiriyor. CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin de iki dosyayla ilgili lehe görüşleri oldu." dedi.

Semra Güzel'in 1 Mart 2022'de dokunulmazlığının kaldırıldığını, milletvekilliğinin düşürülmediğinin altını çizen Can, TBMM'de yoklamalara neden katılmadığını, katılmadığı toplantılar için neden mazeret bildirmediğini sordu.

Toplumun hissiyatlarını göz önüne almaları gerektiğini kaydeden Can, "Toplum, Semra Güzel'i kendi vicdanında mahkum etti. Bu nedenle bu kararı aldık" ifadesini kullandı.

- "AK Parti ve MHP, HDP milletvekillerinin hiçbirisini Meclis'te görmek istemiyor"

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, iktidar tarafından Semra Güzel hakkında bir "linç kampanyası" yürütüldüğünü iddia ederek, can güvenliği tehdidi ile karşı karşıya olduğunu savundu.

Bunun bir özür olarak kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Tiryaki, "Semra Güzel can güvenliği tehdidiyle karşı karşıya bırakılabilirdi, bu yüzden sokağa çıkmadı. İlk sokağa çıktığında gözaltına alıp cezaevine gönderildi." ifadelerini kullandı.

İktidarın, Semra Güzel'in Meclis'e devamsızlığı ile ilgilenmediğini ileri süren Tiryaki, "AK Parti ve MHP Semra Güzel'in Meclis'e devam etmemesini istiyor. Bir adım ötesini söyleyeyim; aslında AK Parti ve MHP, HDP milletvekillerinin hiçbirisini TBMM'de görmek istemiyor." dedi.

Semra Güzel'in İstanbul'da gözaltına alındığını dile getiren Tiryaki, "Semra Güzel'i ziyaret ettim, bana 'Polisler benim hangi mahallede ve evde olduğumu bile biliyordu. Onlar benim çıkıp arabaya bindiğimde yurt dışına kaçacağımı düşünüyorlardı, yurt dışına giderken yakalamak istiyorlardı. (Yurt dışına kaçarken yakalandı) dedirtmek istiyorlarmış.' dedi ama Semra Güzel hiçbir yere kaçmadı." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, basın mensupları ve komisyon üyesi olmayan milletvekilleri salondan çıkarılarak, oylamaya geçildi.

Oylama sonucu, Güzel'in "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğuyla karar verildi. Karma Komisyon, hazırlayacağı raporu Genel Kurul'a sunacak ve nihai karar verilecek.