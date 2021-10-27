HDP'li Pervin Buldan tezkereye 'evet' oyu verdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesine konusunda Cumhurbaşkanı’na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oyu verirken, CHP ve HDP'liler tezkereye "hayır" dedi.

HDP'LİLER PERVİN BULDAN'IN ELİNİ İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Ancak TBMM'de oylama yapılırken ilginç anlar yaşandı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, tezkereye "evet" oyu vermek için elini kaldırdı.

Bu durumu şaşkınlıkla karşılayan diğer HDP'liler, Buldan'ın elini indirerek müdahalede bulundu. O anlar Meclis kameralarına yansıdı.