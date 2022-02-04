HDP'li Oya Ersoy'dan İslam'a ve Müslümanlara hakaret

TBMM'de Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi görüşmelerinde söz alan HDP vekili Oya Ersoy, haddi aşan skandal açıklamalarda bulundu.

HDP VEKİLİ KANDİL GECESİNDE İSLAM'I HEDEF ALDI

AK Parti iktidarını hedef alarak 'gerici' olduğunu öne süren Ersoy, "Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 önceki dinin toplum ilişkilerini ve 2500 Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir. Kindar ve dindar nesli yaratma ucubeliğidir." diye konuştu.

AK Parti'nin toplumun aklını ve vicdanını yok ettiğini iddia eden HDP vekili, "Ortak bir gelecek kurma hedefini yok ediyorsunuz. Sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, din esaslı toplum düzenini hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan size gerici diyoruz." dedi.

AK PARTİ'Lİ VEKİLLERDEN SERT TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN

Skandal sonrası AK Parti'li milletvekilleri Ersoy'a sert şekilde tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Bu mübarek günde İslam'a hakaret edemezsiniz, yazıklar olsun sana. Bu gece Regaip Kandili, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETMEN' PROVOKASYONUNA DA YANIT: TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ ÖĞRETMENLERDEN BAHSET

Kendisine yöneltilen tepkilere aldırmadan konuşmasına devam eden HDP vekili, "Öğretmenlerimizin ekonomik, sosyal haklarını artıracak, toplumsal itibarını yeniden kazandıracak adımlar da yok." diye konuşunca, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Teröristlerin öldürdüğü öğretmenlerden bahset." ifadeleriyle tepki gösterdi.

HADDİ AŞAN SÖZLERİ İNCELENECEK

İslam'a ve Müslümanlara kandil gecesinde açıkça hakaret eden Ersoy'un sözleri için TBMM Başkanvekili tutanakları inceleyeceğini ifade etti.