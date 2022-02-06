HDP'li Hüda Kaya'nın nefret diline tepkiler: Paylaşımını silmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dün ve bugün yaptığı paylaşımlarda durumlarının iyi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden de geçmiş olsun mesajı yağdı.

HDP dışında tüm partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, HDP vekili Hüda Kaya'dan skandal bir paylaşım geldi.

HDP'Lİ KAYA: DİLERİM GEÇMİŞ OLMASIN

Kaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefretini kustu.

"Dilerim geçmiş olmasın" ifadesini kullanan Kaya'nın bazı takipçileri de iğrenç sözlere destek verdi.