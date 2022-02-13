HDP'li Buldan'dan 6'lı muhalefet toplantısına tepki: "Yarımız kadar oy alamazlar"
HDP'li Pervin Buldan, dün bir araya gelen 6 muhalefet partisine de eleştiride bulunarak partilerden biri hariç diğerlerinin oy toplamının HDP'nin yarısı olamayacağını söyledi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), İzmir'de 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'siz bir siyaset anlayışının olamayacağını vurguladı.
Buldan, dün bir araya gelen 6 muhalefet partisine de eleştiride bulundu.
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin toplantısına HDP'nin davet edilmemesine değinen Buldan, 6 partiden biri hariç diğerinin oy toplamının HDP'nin yarısı edemeyeceğini söyledi.
"YOLUMUZ ÜÇÜNCÜ YOLDUR"
Ayrı bir yoldan yürüyeceklerine dikkat çeken Buldan, "6 partiden birini ayırın diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı etmez. O yüzden biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacak. Biz öyle kolay lokma değiliz." ifadelerini kullandı.
SALONDA 'BİJİ SEROK APO' SLOGANLARI
Pervin Buldan'ın ifadelerinin ardından salondan "Biji serok Apo" sloganları yükseldi.
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