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HDP, Kılıçdaroğlu'nu 'müzakere'ye bekliyor

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye beklediklerini açıkladı.

İç Politika 07.03.2023, 09:52
HDP, Kılıçdaroğlu'nu 'müzakere'ye bekliyor

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "Altılı Masa"nın ortak adayını seçimlerde destekleyeceklerini ancak öncesinde adayın kendileriyle açık bir şekilde müzakere etmesi gerektiğini söyledi. 

Sancar, Millet İttifakı'nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından Habertürk TV'de Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, bunları konuşmak için kendisini genel merkezimize bekliyoruz.

Muhalefetin ortak adayı ile uzlaşma olmasını arzuluyoruz elimizden gelen çabayı yapıcı biçimde ortaya koyacağız.

Anadil şartımız yok, kendi programımızı dayatmayız; beklentimiz güçlü demokrasiye geçiş süreci.

Ortak adayın bizimle yapacağı açık doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz.

Bizim beklentimiz ilk turda bitmesi, muhalefetin adayının ilk turda kazanmasıdır.

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter'dan “Sayın Kılıçdaroğlu’na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP’ye de bekliyoruz.” paylaşımında bulundu.

Habertürk’te canlı yayına katılan CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, soru üzerine “HDP’ye ziyaret olasıdır” dedi. Özel, şöyle konuştu:

Mithat Sancar’ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye’yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.

Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP’yi ziyaret ettik, tüm siyasi partilerle birlikte. O zaman bir tek MHP randevu vermemişti. AK Parti’ye de gitmiştik.

Kampanya süreci başlamadan ya da kampanya süreciyle birlikte, diğer partilerin ziyaret edildiği gibi ziyaret edilmesi olasıdır. Burada herhangi bir sakınca görmem.

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