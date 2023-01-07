HDP, kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracak

Partisinin Kars'ta düzenlenen kongresinde konuşan HDP'li Pervin Buldan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı.

"YAKIN ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını söyleyen Buldan, şu açıklamalarda bulundu:

"Hiç kimse HDP’yi A ya da B partisine bağlamasın. HDP, Türkiye’de bir iradedir, büyük bir güçtür ve bu irade de güce bağlı olarak seçimlerde büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir.

Bizim Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şuan ki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir."

MANSUR YAVAŞ'A KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Partisi adına açıklamada bulunan HDP'li Meral Danış Beştaş, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili karşı çıktıkları tek bir isim olduğunu, bu ismin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu söylemişti. Beştaş, "Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok" ifadelerini kullanmıştı.