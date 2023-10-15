HDP gitti yerine HEDEP geldi

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, kongrede yaptığı konuşmada, bir miras devraldıklarını, bu mirasın Yeşil Sol Parti ile yürüyüşüne devam ettiğini, bugün de yeni parti ve parti yönetimi ile yoluna devam edeceğini söyledi.

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı İbrahim Akın da kongreye büyük engelleri aşarak geldiklerini belirterek, demokratik siyasete yönelik her türlü saldırı, gözaltı ve tutuklamayı kabul etmediklerini dile getirdi.

Akın, son zamanlarda Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve dünyanın birçok yerinde sürdürülen vesayet savaşlarının, artık üçüncü paylaşım savaşına doğru gittiğini vurguladı.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmanın, Türkiye'yi de etkilemeye başladığına dikkati çeken Akın, "Bu savaşlar, Filistin'de birçok insanın katledilmesine sebep olmaktadır. Buradan sesleniyoruz; savaş çözüm değildir. Savaş kandır, çocukların ve kadınların katledilmesidir. Biz, Filistin halkının meşru mücadelesinin yanındayız. Her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin isminin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kongrede partinin ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi. HEDEP’in Eş Genel Başkanlığı görevine ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan seçildi. Partinin yönetimi de belirlendi.

Yeni yönetimde kimler var?



HEDEP'in 80 kişiden oluşan PM üyeleri şöyle: Aysel Batyar Önsel, Bahattin Karaman, Hülya Kavuk, Öztürk Türkdoğan, Berdan Öztürk, İbrahim Akın, Perihan Pakize Sinemillioğlu, Berkat Kar, İdil Uğurlu, Recep Demirci, Beybün Aslan, İlknur Birol, Sami Evren, Beyza Zeyno Bayramoğlu, Kemal Bülbül, Selçuk Odabaşı, Burcugül Çubuk, Kerem Fırtına, Selda İlgöz Kocayiğit, Bülent Uyguner, Livan Orman, Sema Koç, Cabbar Leygara, Lütfü Kaya, Semiha Şahin, Canan Çalağan, Mahfuz Güleryüz, Semra Kıratlı, Canan Kebenç Özkan, Mediha Yüksel, Senem Eriş, Cemile Turhallı Balsak, Mehmed Ali Yavuz, Serhat Eren, Derya Arslan, Mehmet Bozgeyik, Servin Kararkoç, Diyadin Fırat, Mehmet Rüştü Tiryaki, Several Ballıkaya Çelik, Ebrü Günay, Mehmet Saltoğlu, Sevtap Akdağ Karahalı, Edanur İbrahimoğlu, Melis Emine Tantan, Sezai Temelli, Elif Bulut, Metin Kılıç, Sinem Seven, Emirali Türkmen, Muhammed Ayten, Şakire Şeyda Ataş, Ender İmrek, Murat Gökdağ, Tayip Temel, Evgil Türker, Murad Mıhçı, Tülay Korkutan, Fatma Çelik, Musa Piroğlu, Umut Vedat Açar, Fatma Koçyiğit Öner, Naciye İskender, Ümit Küçükbayatlılı, Funda Buyruk, Nevroz Şanlı, Ünal Yusufoğlu, Haci Erdemir, Nuray Özdoğan, Vedat Çınar Altan, Halime Bayram, Onur Hamzaoğlu, Vezir Coşkun Parlak, Hatice Betül Çelebi, Ömer Görünmek, Yüksel Mutlu, Hatice Doğan, Hülya Ateş, Özlem Gündüz, Özcan Teker.



Merkez Disiplin Kurulu Asil üyeleri şöyle: Cumhur Ege, Garip Kandemir, Zeynep Nilgün Salmaner, Emine Akyazılı, Hüseyin Gözen, Eylem Arzu Kayaoğlu, Tülay Kılınç.



Uzlaşma Kurulu Asil üyeleri ise şöyle: Aylin Hacaloğlu, Ayşe Erdem, Nevzat Onuk, Ayşe Elif Ela Hasanoğlu, Mehmet Salih Yıldız.