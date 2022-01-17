HDP'den üçüncü ittifak görüşmesi

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

“8 SİYASİ PARTİ İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

HDP’nin 27 Eylül’de Demokrasiye Çağrı Deklarasyonu açıklamasıyla ilgili olarak, 18 Ocak'ta HDP’nin farklı bileşenlerle bir araya geleceğini belirten Oluç, “Yarın Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantıya 8 siyasi parti ve HDP katılacak ve orada Türkiye'nin gündemi konuşulacak. Bu ekonomi politikalarının yarattığı sorunlara ve demokrasi eksikliğinin yarattığı sorunlara karşı mücadelenin nasıl verileceği tartışılacak. Elbette bu tartışmanın bir parçası da 2023'te yapılması gereken seçimler olacak. Seçimlerde nasıl bir tutum alınması da konuşulacak. Yani Türkiye'nin bütün meseleleri konuşulacak. Ondan sonra katılan partilerle ortak bir açıklama yapılır herhalde. En azından sürecin nasıl devam edeceğine dair bilgiler paylaşılır” dedi.

HANGİ PARTİLER KATILACAK?

Hangi partilerin toplantıya katılacağına ilişkin soruya yanıt veren Oluç, “Bu toplantıya 8 parti ve HDP katılacak. Bunlardan birini eksik söylersem yanlış olur diye açıklamayalım listeyi. Meclis’te grubu olan partiler yok. Meclis dışındaki partiler” açıklamasında bulundu.

“MİLLET İTTİFAKI YOK”

“Toplantıda Millet İttifakı var mı?” sorusuna ise Oluç, “Hayır, bu esas itibariyle adı kimi zaman demokrasi ittifakı, kimi zaman halk ittifakı olarak adlandırılan partiler tarafından bir 3'üncü yol, 3'üncü ittifak arayışının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişi yapılacak bir toplantı olacak. Millet İttifakı içinde yer alan partiler bu toplantıda olmayacak” yanıtını verdi.

Kaynak: Sözcü