HDP'den "Altılı Masa"yı kızdıracak çağrı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Geçtiğimiz günlerde kendi adaylarını çıkarmaya karar verdiklerini açıklayan Buldan, "Bizim 6'lı Masa lehine adayımızı çekmemiz düşünülüyor da 6'lı Masa'nın çekmesi neden düşünülmüyor? 6'lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin gerçekleşeceği tarih olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından gözler adayın belirlenmesi için 6'lı Masa'ya çevrildi. Bir yandan da Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Biz HDP olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız" sözleri gündemde yerini koruyor.

Altılı masa ve ortak aday tartışmalarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Buldan'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Bianet'e konuşan Buldan, "Bizim 6'lı Masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da 6'lı Masa'nın çekmesi neden düşünülmüyor? 6'lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

Altılı masa hakkında eleştirilerde de bulunan Buldan, "Altılı masa bizden 'yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin' beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey" diye konuştu.

AK PARTİ'YLE ANLAŞTIĞI İDDİALARI

Partisinin kendi adayını çıkarmasının AK Parti'yle anlaştığı şeklinde yorumlanması üzerine Buldan, "Aday çıkarma meselesinin AK Parti'ye göz kırpmak veya AK Parti'nin kazanmasına zemin hazırlayan bir yol olduğunu ifade edenlere de şunu söylemek isterim: Bizim tek amacımız AK Parti'yi bu seçimlerde tarihe ve tarihin çöplüğüne gömmektir, bu kadar net söylüyorum" dedi.