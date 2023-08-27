HDP'de Buldan ve Sancar dönemi resmen kapandı

Halkların Demokratik Partisi'nin Ankara'da yapılan olağanüstü kongresinde partinin yeni eş başkanları ve yönetimi belli oldu.

Konuşmaların ardından gerçekleşen seçim 904 kayıtlı delegenin yeterli çoğunluğunun sağlanmasıyla gerçekleşti. Kongrede, kullanılan oyların tamamını alan Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak HDP Eş Genel Başkanlığına seçildi.

Kongrede seçilen Parti Meclisi ve diğer organların listesi de şöyle:

Pm Asıl Üyeleri: Adem Demirağaç, Ahmet Yaşaroğlu, Aydın Çetinkaya, Ayfer Demirel, Ayşe Yılmaz, Besra Aslan, Cevdet Bakın, Fatma Yılmaz, Gülistan Ataş, Gülsüm Ağaoğlu, Gültekin Koçdemir, Gülten Akdağ, Gülüstan Önver, Hatice Akdağ, Hüsnü Kuran, İsmet Kaya, Kahraman Oğuz, Kamile Koç, Kayhan Yüksel, Kıymet Temel, Kıznaz Türkeli, Mahmut Çavlı, Mahmut Emin Avcı, Mehmet Yalçın, Mehmet Zarif Kesiciler, Mustafa Erbek, Müge Yamanyılmaz Koşar, Nurettin Sönmez, Peruze Demir, Resul Sadak, Sait Bıçakcı, Salih Mevali, Sevgül Yalçın, Songül Köse, Şengül Acı, Türkan Konukcu, Ubeydullah Özmen, Ufuk Özel, Zehra Vezan Karabulut.

Pm Yedek Üyeleri: Nilüfer Yeşiltepe, Aydın Kaya, Cahit Doğan, Melek Yerkan, Zekiye Özkan, Şenel Öztürk, İmam Özçelik, Çetin Çiftçi, Hazime Deniz, Mehmet Ağa Benli, Güher Urkun, İsmail Ağan, Selami Özyaşar, Sait Kılıç, Zabit Vurdu.

Disiplin Kurulu Üyeleri: Adalet Aydın Sözkesen, Ayhan Akgül, Berfin Kaya, Bilal Algünerhan, Celal Soğuk, Şevkiye Müge Caner, Yüksel Yıldırım.

Disiplin Kurul Yedek Üyeleri: Cemal Camekan, Şevket Acar.

Uzlaşma Kurulu Asıl Üyeleri: Ayşe Etiz, Emine Ecer, Numan Hasanoğlu.

Uzlaşma Kurulu Yedek Üyeleri: Bayram Çağlar, Ozan Eye.