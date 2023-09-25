HDP daha kapatılmadan yenisi kuruldu
HDP'nin AYM tarafından kapatılma ihtimaline karşın yeni parti kuruldu. Daha doğrusu var olan bir partinin ismi değiştirilerek HDP'ye alternatif oluşturuldu.
Yeşil Sol Parti'nin MYK toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek kongre ve partideki isim değişikliği gibi konuların ele alındığı toplantıda partinin adının değiştirilmesine karar verildi. Buna göre partinin yeni ismi "Demokratik Haklar Partisi" oldu.
HDP'nin isminin Yeşil Sol olarak değiştirilmesi kendi kitlesi tarafından benimsenemedi. 14 Mayıs seçimlerinden önce yapılan bu değişiklik sandıktaki oy oranını da etkiledi. Yüzde 8 civarında oy alan Yeşil Sol Parti, HDP ismi ve logosuyla girdiği 2018 seçimlerinde ise yüzde 11 civarı oy almıştı.
KAPATMA DAVASI NEDENİYLE HDP İSMİNİ KULLANMAMIŞLARDI
Öte yandan HDP, hakkındaki kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti adıyla girmişti. HDP'nin kurumsal olarak bulunacağı ama artık aktif siyasetin Yeşil Sol Parti çatısı altında yürütüleceği belirtilmişti.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|15
|2. Galatasaray
|5
|13
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Beşiktaş
|5
|10
|5. Trabzonspor
|5
|9
|6. Kayserispor
|6
|9
|7. Konyaspor
|6
|9
|8. Kasımpasa
|6
|9
|9. A.Demirspor
|5
|8
|10. Hatayspor
|5
|7
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|4
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Manisa FK
|6
|11
|6. Keçiörengücü
|6
|11
|7. Bodrumspor
|5
|10
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Osasuna
|6
|7
|12. Villarreal
|6
|7
|13. Getafe
|6
|7
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Las Palmas
|6
|5
|16. Mallorca
|6
|5
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|6
|2