HDP 6'lı masanın adayına göre hareket edecek
HDP öncülüğünde kurulan ve EHP, EMEP, HDP, SMF, TİP ile TÖP'ten oluşan ittifak ilk toplantısını İstanbul’da yaptı. İttifakın, 6’lı masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayına göre hareket edeceği konuşuluyor. HDP’nin sıcak baktığı bir isim belirlenmesi halinde ittifakın aday çıkartmayıp 6’lı masanın adayını destekleyeceği belirtiliyor. İttifak eylülde bildiri yayınlayacak.
2023 seçimleri için HDP öncülüğünde kurulan “Emek ve Özgürlük” ittifakı ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. EHP, EMEP, HDP, SMF, TİP ve TÖP'ten oluşan ittifakın Eylül ayına kadar bildiri yayınlaması bekleniyor. Muhalefet parti genel merkezlerinde, HDP’nin başını çektiği ittifakın, 6’lı masanın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayına göre hareket edeceği konuşuluyor.
HDP’nin sıcak baktığı bir isim belirlenmesi halinde Emek ve Özgürlük ittifakının aday çıkartmayıp 6’lı masanın adayını destekleyeceği iddia ediliyor. Öte yandan Emek ve Özgürlük ittifakının da 6'lı masaya benzerliği dikkat çekti. İlk görüşmede masa arkasındaki afişte yer alan parti logoları alfabeye göre sıralandı. Masanın başında ise HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan oturdu.
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