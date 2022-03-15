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Hayati Yazıcı: 'Erken seçim tartışması bitti'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Seçimler zamanında yapılacak, zaten başından beri biz bu konuda çok özenliyiz. Seçim kanunundaki değişiklik erken seçim tartışmasını bitirdi" dedi.

İç Politika 15.03.2022, 11:07 15.03.2022, 11:11
Hayati Yazıcı: 'Erken seçim tartışması bitti'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV yayınında Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtladı.

Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Hayati Yazıcı, "Bize göre erken seçim söylemini haklı gösterecek hiçbir emare yok. Erken seçim için bir sorun olacak, ona çare olarak üreteceksiniz. Bu muhalefetin bir söylemi. Onlar da bunun olmayacağını söyleye söyleye anladılar. Seçimler zamanında yapılacak, zaten başından beri biz bu konuda çok özenliyiz. Seçim kanunundaki değişiklik erken seçim tartışmasını bitirdi." dedi.

İTTİFAK DÜZENLEMESİ

Yeni milletvekili hesaplama sistemine ilişkin bilgi veren Yazıcı şunları kaydetti:

İttifak belli hedefler belli siyasi programlar çerçevesinde, siyasi partilerin tüzel kişiliklerini korumak için güç birlikleri yapmaları anlamına geliyor. İttifak içinde yer almanın en önemli sağladığı imkan, ittifağın toplam oyunun barajı geçmesi halinde baraj sorunu kalmıyor. Bu tüm partiler için böyle.

Haksızlığa da yol açtığını düşünerek rasyonel olması gerekçesiyle yeni bir düzenleme getirdik, milletvekili dağılımına ilişkin.

Yeni bir düzenleme değil aslında Türkiye'nin uyguladığı bir düzenleme. Mevcut 2018 uygulamasında ittifak oluşturan partilerin toplam oyu haksızlığa yol açabiliyordu.

İL VE İLÇE SEÇİM KURUL BAŞKAN VE ÜYESİ OLMA KOŞULLARI

En kıdemli hakim düzenlemesi, adam artık mesleğinin sonuna gelmiş, emekli olacak. Bu tür arkadaşlar seçim görevi de almak istemiyor artık. Kimi yerlede böyle hakimler işi seçim müdürlerine bırakıyor. Birinci sınıfa ayrılmış olmak çok önemli bir şey.

"TEKLİFİN MADDELERİ ARASINDA SEÇİM YASAKLARI YOK"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi uygulamamamız 4-5 yıla yaklaşıyor. Teklifin maddeleri arasında seçim yasakları yok. Seçim yasaklarına dair bir düzenleme yok. 298 sayılı kanunun seçimlerde başbakanın nasıl davranacağına ilişkin, isminin nasıl yer alacağına dair bir düzenleme var.

YEREL SEÇİMLERDE GÖÇ

Vatandaş sırf seçimin sonucu değiştirmek için ikametini değiştiriyor. Seçmen olarak hareketlenmeyi engelleyici bir yöntem getirdik. Bunun da doğru olduğu kanısındayım.

SANDIK KURULUNA ÜYE BİLDİRME

Sandık kurullarına daha önceki seçimde en yüksek oy almış beş parti üye verebiliyor. Sandık kuruluna üye verebilme hakkı bulunan siyasi parti, bir başka partilinin üyesini verince bu soruna yol açıyor. Bu tartışmaları önlemek amacıyla onun ricasını alma koşuluyla, X partisin Y partisinin üyesini bildirebilir diye bir düzenleme getiriyoruz.

Baraj konusu ittifak düzenlemesiyle çözüldü. Yeni milletvekili dağılımı hesaplama formülasyonu da bu baraj sorununu çözülmesine katkı sağladı.

#Hayati Yazıcı #Seçim #siyaset
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