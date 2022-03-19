Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusu
Kentte bulunan Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İç Politika 19.03.2022, 17:06
Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulundu.
Valilik, avukat aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini iletti.
Lütfü Savaş'ın kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine gönderilen suç duyurusu dilekçesi, savcılıkça kabul edildi.
Kaynak: AA
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