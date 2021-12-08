Haddini aştı, CHP korudu, ceza aldı
HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, Meclis kürsüsünden "Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz" ifadelerini kullanınca TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası aldı.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında söz alan HDP Şanlıurfa vekili Nusrettin Maçin, "Kürdistana özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz." ifadelerini kullandı.
ÜÇ BİRLEŞİM ÇIKARMA CEZASI VERİLDİ
HDP grubunun konuşmalarının tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Bilgiç birleşime ara verdi.
Bilgiç, aradan sonra yaptığı açıklamada o ifadelerin Meclis İçtüzüğü'ndeki, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına, Anayasa'da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapma" kapsamında olduğundan, Meclisten geçici çıkarma cezası gerektirdiğini kaydetti.
Bilgiç, Maçin’in savunma yapabileceğini ifade etti.
CHP MAÇİN'İ KORUDU
Bilgiç, savunma yapmayan Maçin'e Meclis’ten 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oylamaya sundu. Oylamada, ceza verilmesinin kabul edilmesinin ardından Bilgiç, Maçin'in Genel Kuruldan ayrılmasını istedi. Bu arada CHP sıralarından Maçin için yapılan oylamada "evet" oyu kullanılmaması dikkat çekti.
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