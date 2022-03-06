Gültekin Uysal yeniden DP genel başkanlığına seçildi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığına, Gültekin Uysal yeniden seçildi.

DP'nin 14. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonunda yapıldı.

Partililer ile bazı siyasi parti temsilcilerinin katıldığı kongre öncesi, halk oyunları ekibi gösteri yaptı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının kongreye gönderdiği mesajlar okundu.

Divan heyetinin seçiminin ardından konuşan Genel Başkan Gültekin Uysal, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

İktidarın yürüttüğü başta ekonomi ve tarım politikaları nedeniyle bazı kesimler zenginleşirken halkın fakirleştiğini ileri süren Uysal, izlenen dış politikayla da Türkiye'nin krizlere sürüklendiğini iddia etti.

Uysal, yaşanan olumsuzlukları demokrasi, hukuk ve adalet anlayışıyla giderecek kadrolara sahip olduklarını söyleyerek, "Öyleyse kalkın demokratlar, kaldırın başınızı göklere, bu ülkede umut var. Kalkın demokratlar bizde azim var kararlılık var. Kaldırın imanınızla, kaldırın heyecanınızla, bir kez daha kaldırın bu ülkeyi ayağa. Kaldırın yasakları, kaldırın yolsuzlukları, kaldırın yoksulluğu. Burada Bayar var, Menderes var, Demirel var, Özal var. Bu ülkede hala ve her daim Demokrat Parti var." ifadelerini kullandı.

Kongrede daha sonra genel başkanlık seçimine geçildi.

801 delegenin oy kullandığı kongrede tek aday olan Gültekin Uysal, 798 geçerli oyun tamamını alarak yeniden DP genel başkanlığına seçildi.