Görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İç Politika 08.03.2022, 01:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevlerinden alındı.
Söz konusu kararlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.
Kaynak: AA
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