Gizli toplantıya katılanlar MYK'ya katılmadı
İmamoğlu ile gizli toplantıya katılan CHP MYK üyeleri bugün düzenlenen toplantıya katılmadı.
Gizli toplantıyla çalkalanan CHP'de MYK toplantısı başladı. MYK'ya, İmamoğlu'nun toplantısına katılan Özgür Özel ile Gökhan Günaydın katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun, toplantıdaki isimlerin istifasını isteyebileceği belirtildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun organize ettiği online toplantının da görüşüleceği CHP’nin kritik MYK toplantısı başladı.
Online toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın MYK toplantısına katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.
Edinilen bilgiye göre CHP’li Özel Manisa’da olması nedeniyle toplantıya katılmadı. Şehir dışında olan Günaydın’ın toplantının saat 14.00’e alınması talebi kabul edilmezken kritik MYK bu iki isim olmadan başladı.
Gizli toplantıya katılan isimlerin istifasının istenebileceği belirtiliyor. İmamoğlu'nun toplantısında şu isimler katıldı:
Özgür Özel - CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili
Gökhan Günaydın - CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili
Engin Özkoç - CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı
Tekin Bingöl - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili
Onursal Adıgüzel - CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili
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