Gizli toplantıya katılanlar MYK'ya katılmadı

Gizli toplantıyla çalkalanan CHP'de MYK toplantısı başladı. MYK'ya, İmamoğlu'nun toplantısına katılan Özgür Özel ile Gökhan Günaydın katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun, toplantıdaki isimlerin istifasını isteyebileceği belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun organize ettiği online toplantının da görüşüleceği CHP’nin kritik MYK toplantısı başladı.

Online toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın MYK toplantısına katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

Edinilen bilgiye göre CHP’li Özel Manisa’da olması nedeniyle toplantıya katılmadı. Şehir dışında olan Günaydın’ın toplantının saat 14.00’e alınması talebi kabul edilmezken kritik MYK bu iki isim olmadan başladı.

Gizli toplantıya katılan isimlerin istifasının istenebileceği belirtiliyor. İmamoğlu'nun toplantısında şu isimler katıldı:

Özgür Özel - CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili

Gökhan Günaydın - CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili

Engin Özkoç - CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı

Tekin Bingöl - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili

Onursal Adıgüzel - CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili