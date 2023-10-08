"Genel Merkez" Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi, adı listede yok
CHP İstanbul İl Başkanlığı için düzenlenen kongrede normal şartlarda doğal delege olarak kabul edilen İBB başkanının adı genel merkezin adayı Cemal Can Polat'ın listesinde yer almadı.
CHP İstanbul son dakika kongrede İmamoğlu'na şok haberi... İmamoğlu'na beklenmedik tepki... Listede de adı yok.
CHP İstanbul İl başkan adaylarından Cemal Canpolat'ın kırmızı listesinde delegeler arasında Ekrem İmamoğlu'nun adı yer almadı.
Normal şartlarda belediye başkanları doğal delegeler olarak listelerde yer alır.
İmamoğlu'nun listede yer almaması, "CHP Genel merkezi Ekrem İmamoğlu'nu çizdi" yorumlarına neden oldu.
İMAMOĞLU'NA PROTESTO ŞOKU
Öte yandan, CHP İstanbul İl Kongresinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salondaki Kılıçdaroğlu yanlıları tarafından protesto edildi.
CHP İstanbul İl Kongresi’nde konuşan Ekrem İmamoğlu’nun sözü kesilerek “Halkın Umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı. pic.twitter.com/6GrAgEYYss— Platform İstanbul (@PlatformIstanb) October 8, 2023
CHP'liler, İmamoğlu'nun sözünü sık sık, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atarak İmamoğlu'nun konuşmasını böldü.
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