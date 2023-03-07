Gelecek Partisi'nde art arda istifalar

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaşananların siyasi maceraları için bir hayal kırıklığı olduğunu ifade ettiği bir yazılı açıklamayla istifasını duyurdu.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından istifasını sundu.

Birçok kez, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazlarını parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na ilettiğini belirten Ödemiş, istifasına ilişkin "Türkiye'nin yeni dönemi şekillendireceği iddiasıyla açıklanan liderlik namzedini ve bu liderliğin kadro yapısını, büyük bir heyecanla çıkmış olduğumuz siyasi maceramız için bir hayal kırıklığı olduğu gerekçesiyle, son yıllarda yaşadığımız kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyasetin, bir başka versiyonunun, eser miktarda da olsa, öznesi olmak istemediğimi tüm kamuoyuna duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.

6'lı Masa'nın Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıklamasının ardından ilk istifa geldiGelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Gelecek Partisi İstanbul Bahçelievler ilçe başkanı Metin Erkol partisinden istifa etti.

Erkol istifa açıklamasında, "Kıymetli dostlarım siyasi gelişmeler üzerine, kurucusu olduğum yönetim kurulu ve Gelecek Partisi Bahçelevler İlçe Başkanlığı göreivim ile parti üyeliğimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.