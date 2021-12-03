Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugün TÜİK binasına gidip orada yaptığı hareketleri "zorbavari" hareketler ve "şov" olarak nitelendirdi.
İç Politika 03.12.2021, 22:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye'nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekası kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin." ifadelerini kullandı.
Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 3, 2021
Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye’nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekâsı kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin.
Kaynak: AA
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