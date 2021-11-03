Fuat Oktay'dan 19'uncu yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından,"Milletimizin teveccühü ile AK Parti'mizin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne nice büyük işlere, nice büyük hizmetlere imza attık. Millete hizmet yolunda tevazu ve gayret içerisinde nice yıllara." ifadelerini kullandı.
Milletimizin teveccühü ile AK Parti'mizin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 3, 2021
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde #3Kasım2002 tarihinden bugüne nice büyük işlere, nice büyük hizmetlere imza attık.#MilleteHizmetYolunda tevazu ve gayret içerisinde nice yıllara. pic.twitter.com/7uOmcOkWrK
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