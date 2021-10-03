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Fuat Oktay, Çekerek'te rafting alanını inceledi

Yozgat'ın Çekerek ilçesine giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay , burada yapımı devam eden rafting alanında incelemelerde bulundu.

İç Politika 03.10.2021, 20:16
Fuat Oktay, Çekerek'te rafting alanını inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayYozgat'ın Çekerek ilçesinde yapımı devam eden rafting alanındaki çalışmaları inceledi.

Oktay, alandaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da Oktay'a alanla ilgili sunum yaptı.

Çalışmalarda emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür eden Oktay, bu alanı Türkiye Şampiyonası'na hazır hale getireceklerini belirtti.

Oktay, rafting için gelen yarışmacıların Çekerek'teki Lavanta Adası hazır olduğunda hem yarışıp hem de görsel şölen yaşamasını istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Karavan park, çadır kamp alanı, çocuk oyun alanı, masal parkı, bisiklet yürüyüş yolları ve bir eğitim merkezi… Bölgedeki gençleri, su sporlarıyla ilgilenecek arkadaşları da ayrıca cezbedecek, ayrı bir aktivite imkanı sunacak. Rafting aslında daha farklı değerlendiriliyor ama bölge insanı açısından federasyonumuz halkın sporu haline, erişilebilir hale getiriyor. Gelenlere inşallah daha güzel, eğlenebilecekleri ve tekrar dönmek isteyecekleri alanı hep beraber oluşturmuş oluruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra AK Parti Yozgat İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Kaynak: AA
#Fuat Oktay #çekerek #Yozgat #rafting
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