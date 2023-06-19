banner38

Figen Yüksekdağ: HDP yerelde kendi adayını çıkarmalı

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, partisinin genel seçimlerde yanlış yaptığını yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarması gerektiğini söyledi.

İç Politika 19.06.2023, 10:29
Figen Yüksekdağ: HDP yerelde kendi adayını çıkarmalı

Seçimlerde Millet İttifakına destek vererek büyük oy kaybı yaşayan ve ittifakla birlikte kabedenler cephesinde yer alan HDP'de iç muhasebe devam ediyor.

HDP'nin cezaevinde bulunan eski eş başkanlarından Figen Yüksekdağ, partisinin yerel seçimlerde aday çıkarması gerektiğini söyledi.

Yüksekdağ, Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada ilgili kısımlar şöyle: 

Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamamız baştan itibaren isabetsizdi. HDP 11 maddelik deklarasyonu ilan ettiği 2022'nin Eylül'ünden itibaren cumhurbaşkanı adayı çıkarma çalışmalarını somut mecralarda başlatmalıydı. Sonraki aşamalarda tabandan doğal bir talep ve basınç olduğu da görülüyordu. Ama esas mesele HDP'nin üçüncü siyasi merkez misyonunun flulaşmasından kaynaklanıyor.

Çoklu basınç ve sisli hava altında ana hakikat ve beklentiler yeterince görülmedi. Adaylık tartışmalarına hapishaneden sınırlı olanaklarla katılım sağlayan siyasetçilerden biriyim. Selahattin Başkan'ın açıkladığı, partiyle temas ve öneri trafiğine çok vakıf olduğum söylenemez. Ancak HDP'nin eski eş genel başkanlarından biri olarak net aday önerilerim oldu. İlk olarak eş genel başkanlarımızla cezaevinde yaptığım görüşmede HDP'nin kuruluşundan bugüne üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını bu defa kadın aday çıkarılmasının çok önemli ve gerekli olduğunu belirttim.

Kadına dönük saldırıların, kitlesel kıyım ve hak gasplarının dramatik biçimde arttığı ve hiçbir kadın adayın olmadığı koşullarda HDP'nin tarihsel rolünün gereği kadın aday çıkarması gerektiğini konuştuk.

Yanı başımızdaki İran'da Jin, Jiyan, Azadi haykırışının isyana dönüştüğünü, Ortadoğu ve Kürt coğrafyasında kadının özgürlük hareketinin stratejik toplumsal dinamiğe evrildiğini de dikkate alarak bu kadın eksenini merkez siyasete taşımamız çok önemliydi. Tarafımızdan Gültan Kışanak'ın aday olarak önerilmesi böyle bir amaca dayanıyordu. Eş başkanlarla ve ziyarete gelen kadın vekillerle bizzat ben görüştüm ve adaylık süreci gündeme gelerek değerlendirmeler başladı.

Kadınların eğilimi ve önerisinin Selahattin Başkan'a da iletildiğini biliyorum. Ancak asıl sorun adayın kim olacağından çok partinin aday çıkarma konusunda yeterli hazırlık ve motivasyona sahip olmamasıydı. Arkadaşlarla dışarıdan aktif seçim kampanyası yürütecek bir kadının da aday olabileceğini konuştuk. Ne var ki bütün bunlar da dar zamana sıkıştırıldı. Üstüne bir de 6 Şubat depremleri gelince adaylık gündemi tamamen ortadan kalktı. Bu süreç parti açısından önemli derslerle doludur. Gerilim ve karşıtlık yollarına girmeden kolektif toplumsal yarar gayesiyle doğru sonuçlar çıkartılabileceğine inanıyorum.

YEREL SEÇİMLER

HDP-Yeşil Sol'un önündeki en doğru ve doğal seçenek doğudan batıya her kentte kendi belediye başkanı ve yerel yönetici adayını çıkarmasıdır. Zaten içinde bulunduğumuz yeniden yapılanma, tabandan politika belirleme süreciyle yerel seçim hazırlıkları iç içe geçmiştir. Bu doğru bir şekilde sistematize edildiğinde güçlü bir ön hazırlık zemini oluşacaktır. Yerellerde halkı dinleme, politikaya katılım kanallarını ardına kadar açma pratiği, doğru adaylar verimli strateji ve kazanım zeminini büyütecektir.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25
banner23