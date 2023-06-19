Figen Yüksekdağ: HDP yerelde kendi adayını çıkarmalı

Seçimlerde Millet İttifakına destek vererek büyük oy kaybı yaşayan ve ittifakla birlikte kabedenler cephesinde yer alan HDP'de iç muhasebe devam ediyor.

HDP'nin cezaevinde bulunan eski eş başkanlarından Figen Yüksekdağ, partisinin yerel seçimlerde aday çıkarması gerektiğini söyledi.

Yüksekdağ, Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada ilgili kısımlar şöyle:

Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamamız baştan itibaren isabetsizdi. HDP 11 maddelik deklarasyonu ilan ettiği 2022'nin Eylül'ünden itibaren cumhurbaşkanı adayı çıkarma çalışmalarını somut mecralarda başlatmalıydı. Sonraki aşamalarda tabandan doğal bir talep ve basınç olduğu da görülüyordu. Ama esas mesele HDP'nin üçüncü siyasi merkez misyonunun flulaşmasından kaynaklanıyor.

Çoklu basınç ve sisli hava altında ana hakikat ve beklentiler yeterince görülmedi. Adaylık tartışmalarına hapishaneden sınırlı olanaklarla katılım sağlayan siyasetçilerden biriyim. Selahattin Başkan'ın açıkladığı, partiyle temas ve öneri trafiğine çok vakıf olduğum söylenemez. Ancak HDP'nin eski eş genel başkanlarından biri olarak net aday önerilerim oldu. İlk olarak eş genel başkanlarımızla cezaevinde yaptığım görüşmede HDP'nin kuruluşundan bugüne üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını bu defa kadın aday çıkarılmasının çok önemli ve gerekli olduğunu belirttim.

Kadına dönük saldırıların, kitlesel kıyım ve hak gasplarının dramatik biçimde arttığı ve hiçbir kadın adayın olmadığı koşullarda HDP'nin tarihsel rolünün gereği kadın aday çıkarması gerektiğini konuştuk.

Yanı başımızdaki İran'da Jin, Jiyan, Azadi haykırışının isyana dönüştüğünü, Ortadoğu ve Kürt coğrafyasında kadının özgürlük hareketinin stratejik toplumsal dinamiğe evrildiğini de dikkate alarak bu kadın eksenini merkez siyasete taşımamız çok önemliydi. Tarafımızdan Gültan Kışanak'ın aday olarak önerilmesi böyle bir amaca dayanıyordu. Eş başkanlarla ve ziyarete gelen kadın vekillerle bizzat ben görüştüm ve adaylık süreci gündeme gelerek değerlendirmeler başladı.

Kadınların eğilimi ve önerisinin Selahattin Başkan'a da iletildiğini biliyorum. Ancak asıl sorun adayın kim olacağından çok partinin aday çıkarma konusunda yeterli hazırlık ve motivasyona sahip olmamasıydı. Arkadaşlarla dışarıdan aktif seçim kampanyası yürütecek bir kadının da aday olabileceğini konuştuk. Ne var ki bütün bunlar da dar zamana sıkıştırıldı. Üstüne bir de 6 Şubat depremleri gelince adaylık gündemi tamamen ortadan kalktı. Bu süreç parti açısından önemli derslerle doludur. Gerilim ve karşıtlık yollarına girmeden kolektif toplumsal yarar gayesiyle doğru sonuçlar çıkartılabileceğine inanıyorum.

YEREL SEÇİMLER

HDP-Yeşil Sol'un önündeki en doğru ve doğal seçenek doğudan batıya her kentte kendi belediye başkanı ve yerel yönetici adayını çıkarmasıdır. Zaten içinde bulunduğumuz yeniden yapılanma, tabandan politika belirleme süreciyle yerel seçim hazırlıkları iç içe geçmiştir. Bu doğru bir şekilde sistematize edildiğinde güçlü bir ön hazırlık zemini oluşacaktır. Yerellerde halkı dinleme, politikaya katılım kanallarını ardına kadar açma pratiği, doğru adaylar verimli strateji ve kazanım zeminini büyütecektir.