Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi

Şubat ayı başında yayımladığı video ile elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir video yayımladı.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'ndan az önce haber geldiğini, bugün elektriklerinin kesildiğini öğrendiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hepinizin malumu, milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. 'Geri çekin zamları' dedim. Çekmediler. Oysa enerji, temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir. Hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya, 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz, 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone, kişi değil, abone. Kaç kişi demek, bunun hesabını varın siz yapın."

Et ve Süt Kurumuna yatağa aç giren çocuklar için gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem ışıksız giriyorlar yataklara." ifadesini kullandı.

Hükümetin uygulamalarını eleştirerek faturasını ödemeyeceğini söylediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21.00 sularında ekranları başına davet ediyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Şubat'ta sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.