Fatih Tezcan tahliye edildi

Fatih Tezcan, hakkında açılan hakaret davaları nedeniyle aldığı mahkumiyet kararı kapsamında bir yıl önce girdiği cezaevinden tahliye oldu.

Kılıçdaroğlu ve Atatürk’e hakaret suçlamalarıyla hakkında açılan davalarda 2 yıl 2 ay hapis cezası alan ve cezaevine giren Fatih Tezcan denetimli serbestlikle tahliye edildi.

18 Ağustos 2022'de cezaevine girdiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Tezcan, aradan geçen 1 yılın ardından yaptığı paylaşımla, "Yargıdaki FETÖ-Muhalifler Çetesi 2023’te bile nasıl kumpaslar kuruyor, hangi insanları haksız yere neden ve nasıl hapislerde tutuyorlar, nasıl içeride tutup dışarıda haysiyetlerimize saldırıyorlar, Türkiye en somut hâliyle öğrensin. Cezaevindeki günlerimi yazacağım kitapta isim isim, dosya dosya, konu konu ifşa olacaklar, o ayrı ama buradan da ben ve avukatlarım aracılığıyla açıklamalarımız olacak” ifadelerini kullandı.