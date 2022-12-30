Fatih Erbakan: "Masanın ayaklarından çatırtılar geliyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Altılı masanın aday belirleyememesine eleştirilerde bulundu. Millet İttifakı'nın adaylık konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını ifade eden Erbakan, "Masanın ayaklarından çatırtılar geliyor" dedi.

"BU MASA CİDDİ PROBLEMLER YAŞAMAYA GEBEDİR"

Erbakan şöyle konuştu:

“Bir defa cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinde kendi aralarında problemleri var. Akşener ve İYİ Parti kanadı bir başka aday isterken, Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Bu noktada ciddi problemler yaşanabileceği gözüküyor. Biz sürekli söylüyoruz, masanın ayaklarından çatırtılar geliyor. Bu masa ciddi problemler yaşamaya gebedir.

"SURİYE İLE GÖRÜŞMELERİ OLUMLU KARŞILIYORUM"

İktidarın Suriye ile görüşmelerini olumlu karşılıyoruz. Bunu uzun zamandan beridir ifade ediyoruz. Suriye’deki mevcut yönetimle kavga ederek, küs durarak sorunları çözebilmek mümkün değil. Keşke en başından böyle bir tavır takınılsaydı. Zararın neresinden dönülse kardır. Aklın yolu birdir. Bunun için de tabii ki görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu bakımdan Suriye ile görüşmeleri olumlu karşılıyorum.”