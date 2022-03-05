Fatih Erbakan: "İkinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz"

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde kime oy vereceğini açıkladı.

'KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA...'

Erbakan "İkinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa, oradaki adayın yapısına, vaatlerine ve çizgisine bakmak lazım. Ancak tabii mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" dedi.