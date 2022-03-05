Fatih Erbakan: "İkinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz"
Yeniden Refah Partisi lider Erbakan, katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur söz konusu olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana tavır sergileyebileceklerini söyledi.
İç Politika 05.03.2022, 00:14
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde kime oy vereceğini açıkladı.
'KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA...'
Erbakan "İkinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa, oradaki adayın yapısına, vaatlerine ve çizgisine bakmak lazım. Ancak tabii mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" dedi.
Kaynak: Haber7
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