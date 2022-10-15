Fatih Erbakan da Kılıçdaroğlu'na sordu: "8 saat neredeydin?"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Malatya'daki olağan il kongresinde konuştu. ABD gezisi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli bir şekilde 8 saat ortadan kaybolduğunu hatırlatan Erbakan, vatandaşların CHP Lideri'ne "Neredeydin?" diye sormakta haklı olduğunu dile getirdi.

KİMLERLE NE MAKSATLA GÖRÜŞTÜN?

"Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika'ya gitti ve orada, Amerika'da tam 8 saat ortadan kayboldu. Gazetecileri, basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. Uçak biletini dahi yaktığı söyleniyor. Haklı olarak milletimiz soruyor diyor ki, '8 saat neden ortadan kayboldunuz?' Kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız? Bu görüşmeleri neden gizli yaptınız? Neyi saklıyorsunuz, neyi gizliyorsunuz?" diyen Erbakan, Altılı Masa'ya da şu eleştirileri yöneltti:

ALTI BENZEMEZ BİR ARAYA GELDİ

"Altı tane birbirine benzemez bir araya gelmişler. 37 kez toplantı yapmışlar. Altı aydan beri konuşuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, çay, kahve içiyorlar. Sonunda ortada bir tane somut proje var mı? Şu ekonomik krizden çıkış yolu var mı, şu ekonomik krizden kurtulmak için ortaya koydukları bir kaynak paketi var mı? Bunları geçtim bir cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyabilmişler mi? Hayır. Altı tane masa başında, bir tane de masanın altında HDP 7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar, 6 aydan beri."

70 SENE BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANIYDI

Başörtüsünün yasal teminat altına alınması gerektiğine işaret eden Fatih Erbakan, "70 sene başörtüsü düşmanlığı yapmış, başörtüsü yasağının devam etmesi için Anayasa Mahkemesine kadar başvurmuş, şimdi seçimlere 6 ay kala çıkmış 'Başörtüsüne yasal teminat olsun' diyor. Biz bu CHP'nin samimiyetine nasıl güvenebiliriz?" diye konuştu.

Kaynak: TR Haber