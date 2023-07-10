Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na hakaret

Seçim öncesinde açık bir şekilde hükümete cephe alarak muhalefet için çalışan Fatih Altaylı, seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulundu.

Altaylı'nın hakareti sosyal medyada AK Partililerin bile tepkisini çekti.

Fatih Altaylı:



"Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K K, kaka. Yani sıçtın." pic.twitter.com/3PB66jXfHH