Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na hakaret
Habertürk'ten kovulan Fatih Altaylı, kendi özel kanalından yaptığı yorumda Kılıçdaroğlu'na seviyesiz hakaretlerde bulundu.
İç Politika 10.07.2023, 14:45
Seçim öncesinde açık bir şekilde hükümete cephe alarak muhalefet için çalışan Fatih Altaylı, seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulundu.
Altaylı'nın hakareti sosyal medyada AK Partililerin bile tepkisini çekti.
Fatih Altaylı:— TRHaber (@trhaber_com) July 9, 2023
"Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K K, kaka. Yani sıçtın." pic.twitter.com/3PB66jXfHH
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25