Fahrettin Altun'dan 19'uncu yıl paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılına özel olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından AK Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı icraatın yer aldığı "Millete Hizmet Yolunda" başlıklı video paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda, AK Parti iktidarlarında kültür-sanat, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, sağlık, eğitim, spor, çevre ve şehircilik, sosyal hizmetler, ekonomi, tarım ile savunma sanayisinde yapılan yatırım ve reformlar yer aldı.
Videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na imza attığı görüntüye de yer verildi.
Altun mesajında, "Havalimanları, demir yolları, otoyollar, tüneller, köprüler, limanlar, hastaneler, üniversiteler… Hayatı kolaylaştıran sosyal yardımlar, siyasi reformlar... 19 yılda milletimize ulaşan sayısız hizmet ve eserler. Millete hizmet yolunda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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