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Fahrettin Altun bakanlıkların çalışmalarını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 21 Aralık günü bakanlıkların yaptığı çalışmaları paylaştı.

İç Politika 22.12.2021, 00:58
Fahrettin Altun bakanlıkların çalışmalarını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanlıkların her an milletin hizmetinde olduğunu belirtti.

Yılın en kısa günü 21 Aralık'ta bakanlıkların gerçekleştirdiği çalışmalardan bazılarını paylaşan Altun, "7/24 millete hizmet şuuruyla az zamanda çok iş yaparak ülkemizi birlikte kalkındıracağız." ifadesini kullandı.

Altun'un "Az Zamanda Çok İş" etiketiyle yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının gün içerisinde yaptığı çalışmalar şöyle aktarıldı:

Adalet Bakanlığı: 1060 kişi uzlaştırıldı, 4150 vatandaş ara buluculuk uygulaması sayesinde anlaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1233 engelli bireye gündüz yaşam merkezlerinde hizmet verildi. Bakanlık ekipleri 136 şehit yakını ve 161 gaziyi ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Çalışma Hayatı İletişim Merkezi 63 bin 798 vatandaşa hizmet sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 81 ildeki 360 istasyondan Ulusal Hava Kalitesi İzleme ağıyla hava kalitesi ve 340 sanayi tesisine ait 691 bacanın baca gazı emisyonları çevrim içi olarak takip edildi.

Dışişleri Bakanlığı: Vişegrad Grubu+Türkiye Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı için Budapeşte'ye ziyaret gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Akkuyu NGS'de 1. Ünitenin İç Koruma Kabı'nın 5. katmanı yerleştirildi. Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-6'daki sondaj çalışmalarını tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Gençlik merkezleri ve yurtlardaki 142 bin 718 genç 21 bin 138 faaliyet gerçekleştirdi, 18 bin 528 sporcu ile 1036 antrenman yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında 221 işletmeye kefalet desteği verilerek 75,7 milyon Türk lirası kredi kullandırıldı. Esnaf ve sanatkarlar için günlük ortalama 14 milyon 246 bin Türk lirası, tarımsal üreticiler için ise 12 milyon 602 bin Türk lirası destek ödemesi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış operasyonları 12 bölgede 12 bin 171 Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucusu ile sürdürüldü. 40 farklı uyruktan 721 düzensiz göçmen yakalanırken 21 farklı uyruktan 178 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce 19 oyun sergilendi. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 2 konser düzenlendi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 3 konser, 1 opera ve 1 bale gösterisi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı: Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında 266 okula yeni kütüphane kazandırıldı. TRT EBA kanallarında ve EBA'da yayınlanmak üzere 12 ders videosu çekildi.

Milli Savunma Bakanlığı: 35 gemide 325 saat seyir icra edildi, uçaklarla 251 sorti ile 317,3 saat uçuş yapıldı.

Sağlık Bakanlığı: 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldı, 2 milyon 981 bin 484 muayene, 1424 doğum gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Sanayi ürünlerinin güvenilirliği ve ölçü aletlerinin doğru çalışmasını güvence altına almak için 6513 denetim yapıldı, tüm sektörlere 1547 belge verildi ve 436 deney raporu oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yanan ormanlık alanların bir an önce ormanlaştırılması için 150 bin kilogram Kızılçam tohumu toprakla buluşturuldu, 1 milyon 368 bin 749 fidan dikildi. 16 bin 750 büyükbaş hayvan, 41 bin 500 küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 428 bin 658 kişiye demir yollarından, 372 bin 179 kişiye de hava yollarından hizmet verildi. 2 bin 197 ağaca eşdeğer karbon emisyon tasarrufu sağlandı.

Kaynak: AA
#Fahrettin Altun #21 Aralık
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