Eski İYİ Partili vekil AK Parti'ye geçti
AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok'u partisine katıldığını söyledi.
İç Politika 20.04.2022, 12:59
AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok'u partisine katıldığını beyan etti.
BAĞIMSIZ VEKİL OK, AK PARTİ'YE KATILDI
Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz.
İsmail Ok, "Azerbaycan'ın toprakları bağımsızlığına kavuştu. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden hainlere karşı devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedi" ifadelerini kullandı.
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