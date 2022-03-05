Erkan Baş: "Türk SİHA'larının satışı engellenmeli"

Dünya basınında, son olarak Ukrayna'da yaşanan işgal girişimindeki başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı rahatsız etti.

Baş, Halk TV canlı yayınında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini değerlendirirken, Türk SİHA'larının satışının engellenmesi gerektiğini söyledi.

TİP'Lİ ERKAN BAŞ: "SİHA'LAR SAVAŞI BÜYÜTÜYOR"

Baş konuya ilişkin şunları söyledi:

"Yapmamız gereken şey nedir? Kendi yaşadığımız coğrafyada, kendi ülkemizde, kendi iktidarımızın savaşı destekleyen politikalarına karşı yüksek perdeden ses çıkartmalıyız. Çok açık söylüyorum bu SİHA/İHA satışlarına engel olmak lazım. Bu savaşı büyüten bir şey."