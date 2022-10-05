Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını bugün yapacak

Siyasette başörtüsü tartışması sürerken gözler bugün Meclis'teki AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi. Günün ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsüne yönelik bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamanın da bir Anayasa değişikliği olacağı söyleniyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hak ve özgürlüklerle ilgili yeni aşama olacak diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını işaret etmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün sabah Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısına dikkat çekmişti.

''BEDEL ÖDEDİK, GERİ DÖNMEDİK''

Çelik, Erdoğan'ın bugün yapacağı grup konuşmasının tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacağını söyledi. Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık"demişti.

''TARİHE ATILMIŞ GÜÇLÜ BİR İMZA''

Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı'nın bugün yapacağı konuşmaya dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır" ifadesini kullanmıştı.

NTV'nin edindiği bilgilere göre

Günün ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsüne yönelik bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamanın da bir Anayasa değişikliği olacağı söyleniyor.

Erdoğan'ın AK Parti'nin siyasi yaşantısı boyunca başörtüsü ile ilgili verdiği mücadeleleri paylaşıldıktan sonra bir Anayasa değişikliği konusunda teklif vereceği ifade ediliyor.

2013 yılında bir demokratikleşme yöntemiyle kamu görevlilerine başörtüsü serbestlisi getirilmişti. Ancak bu yönetmelik sonrasında yasal bir düzenlemeye gidilmemişti. Erdoğan da bugün eğer beklentiler doğrultusunda bir açıklama gerçekleştirirse dar kapsamlı olması planlanan bir Anayasa değişikliğini gündeme getirecek.

Teklifin ardından gelen süreçte yeterli sayıdaki milletvekili sayısıyla Meclis Başkanlığına sunulacak.

Anayasa değişikliğinin referandumla geçebilmesi için 360 oy gerekiyor. En az 360 milletvekili 'evet' derse eğer bu değişiklik referanduma gidebilir.

400 veya daha fazla milletvekilinin kabulu durumunda Anayasa değişikliği mümkün olacak.

Şu an Meclis'te Cumhur İttifakı'nın 335 milletvekili var.

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